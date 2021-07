On vous avait ici décrit la dernière publi­cité de Rolex avec Roger Federer star mondiale.

Le propos de la marque suisse était de nous expli­quer que ce qu’il comp­tait le plus dans le sport, c’était l’image, le style, et l’empreinte que l’on lais­sait après sa carrière.

Que le palmarès et les titres n’étaient pas ce qui était le plus important.

Une pub clai­re­ment produite pour anti­ciper les futurs 21 titres d’un certain Novak Djokvic.

Depuis que la pub a été large­ment diffusée, elle a suscité des réactions.

Inutile de dire qu’a­près la défaite de Roger en quart de finale, les tweets ont été de plus en plus drôles. C’était le risque. On vous propose ci‐dessous celui qui nous semble bien résumer la situation.