De passage chez nos confrères de Sky Italia, Roger Federer a évoqué briè­ve­ment son après carrière suite à ses décla­ra­tions sur l’évo­lu­tion du tennis moderne. Et le Suisse se verrait bien sur un poste de commen­ta­teur, même aux côtés de son entraî­neur Ivan Ljubicic qui officie juste­ment sur la Sky…

« Pour l’ins­tant, je suis un père heureux et j’ap­précie de pouvoir à nouveau conduire une voiture. J’espère conti­nuer à jouer, peut‐être aussi à l’avenir comme commen­ta­teur à la télé­vi­sion. Pourquoi pas ? Même à Sky Italia, comme Ljubicic que je vois en direct main­te­nant. Je pense que nous devrions en parler en privé, mais en tant qu’en­traî­neur, il est excellent. Je ne sais pas comment il parle italien, on me dit qu’il le fait très bien, mais je suis sûr que son italien est meilleur que mon fran­çais. Il a beau­coup d’his­toires à raconter, il est très direct avec moi quand il me coache et je suis sûr que c’est la même chose à la télévision. »