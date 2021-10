Quelques jours après avoir inau­guré le « Federer‐Express », le nouveau tramway qui porte son nom dans sa ville natale, à Bâle, Roger Federer s’est confié au média suisse Basellive sur cette atten­tion très parti­cu­lière. Il révèle d’ailleurs qu’il parti­cipé person­nel­le­ment à la confec­tion de cette ligne très spéciale.

« C’est un moment très spécial pour moi. J’apprécie vrai­ment l’es­time que l’on me porte ici à Bâle. C’est un grand honneur. J’apprécie égale­ment le fait qu’en plus du tramway du FCB, il existe désor­mais un deuxième tramway dédié aux succès spor­tifs de la ville. C’était un long processus. Et je dois dire que c’est un peu étrange de se présenter dans un tram. Pour moi, il était donc impor­tant que ce soit un tram pour la ville, pas pour moi. Les gens doivent s’amuser quand ils voient le tram. Le tramway présente donc les points forts de ma carrière et les moments de réus­site. En outre, il y a aussi d’autres infor­ma­tions sur ma carrière ou mon enfance à l’in­té­rieur du tram pour que les gens puissent les lire. »