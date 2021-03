Etre une star n’est pas toujours un job facile. Alors que Federer passait une journée à la « cool », il a été inter­pellé par un fan. « C’est mon jour de chance », a expliqué ce passionné qui voulait abso­lu­ment prendre une photo avec le Maestro.

Son inter­lo­cu­teur ayant son masque plutôt mal placé, le Suisse a exigé logi­que­ment une vraie distance de sécu­rité ce qui est plutôt compré­hen­sible. D’ailleurs on sent un certain malaise du côté de Roger…