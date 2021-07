Avant Wimbledon, une première vente aux enchères d’ob­jets mythiques appar­te­nant à Roger Federer permet­tait de récoler 1,5 million d’euros. Le Suisse a frappé encore plus fort ces trois dernières semaines en vendant pour près de 4 millions d’euros car des enchères spéci­fiques avaient été mises en ligne sur internet. La date limite des ventes était le mercredi 14 Juillet. L’heure des comptes a donc sonné, et le résultat est « dingue », l’en­semble des lots ont trouvé des acqué­reurs et bien au dessus des valo­ri­sa­tions esti­mées par Christie’s…

« Je suis submergé par la géné­ro­sité et l’en­thou­siasme du soutien du monde entier. Les prix obtenus ont été incroyables, ce qui me rend si heureux car l’argent va à la Fondation Roger Federer, au profit des enfants d’Afrique australe et de Suisse », s’est réjoui Roger Federer.

44 pays, 6 conti­nents : les ache­teurs des 300 lots mis en vente par Christie’s viennent de partout dans le monde. Roger Federer est une icône, cela ne fait aucun doute.

Rappelons évidem­ment que ce « jackpot » servira aux finan­ce­ments des actions cari­ta­tives de la fonda­tion du joueur suisse.