Dans l’Equipe de ce matin, Janine Händel, la présidente de la Fondation de Roger Federer explique le rôle du joueur suisse et si on l’écoute, il est plus qu’impliqué : « C’est vrai qu’il s’investit beaucoup. Un board de la Fondation sans Roger, ça n’existe pas et ce n’est pas un président d’honneur, je vous le garantis ! Il est très impliqué dans toutes les questions stratégiques, il joue un rôle auprès des donateurs. Et puis il va sur le terrain, il visite des projets. Pour lui ca a été un choix naturel de se concentrer sur l’éducation car comme il le dit toujours : « Tu ne peux pas reprendre l’éducation de quelqu’un. Ca reste avec toi »