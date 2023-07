Battu par Stanislas Wawrinka jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Umag (7−5, 6–1), l’Argentin Federico Coria a montré toute sa classe et son fair‐play avec ce post sur Twitter.

« Incroyable de pouvoir jouer contre une légende comme Stan. Je vais rêver de son revers », a écrit le 108e joueur mondial actuel.

Et le Suisse semble avoir apprécié.

A noter que « Stan The Man » affron­tera Roberto Carballes Baena pour une place dans le dernier carré et pour­quoi pas rêver d’un sacre. Désormais âgé de 38 ans, il n’a plus remporté de titre depuis 2017.