Feliciano Lopez l’annonçait le 31 décembre dernier : il mettra un terme à sa longue et belle carrière en 2023, au terme d’une tournée d’adieu. Éliminé par Frances Tiafoe en huitièmes de finale à Acapulco où il avait décroché face à Christopher Eubanks sa première victoire sur le circuit ATP depuis juillet 2021, le vétéran espa­gnol de 41 ans jouera égale­ment l’ATP 500 de Barcelone du 17 au 23 avril.

Le direc­teur du tournoi catalan, David Ferrer, lui a rendu visite à son domi­cile afin de lui offrir une wild‐card.

« C’est la dernière personne que je m’at­ten­dais à voir. Je ne m’at­ten­dais pas à cette visite. Je suis très recon­nais­sant à tous ceux qui font partie de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi et, bien sûr, à David Ferrer pour m’avoir donné cette oppor­tu­nité une fois de plus. David est une personne très spéciale dans le monde du tennis, il y a peu de joueurs qui sont plus aimés et respectés que lui », s’est réjoui le recordman du nombre parti­ci­pa­tions consé­cu­tives aux tour­nois du Grand Chelem.