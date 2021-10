Tête de série numéro 7 en Californie, Félix Auger‐Aliassime, qui figure parmi les favoris même s’il est toujours à la recherche de son premier titre sur le circuit prin­cipal, est égale­ment un grand amateur de football.

Le Canadien a d’ailleurs été aperçu et filmé en train de faire une brési­lienne avec un membre de son équipe. Le but du jeu étant de jongler, à minimum deux personnes, sans faire tomber le ballon au sol. Et c’est d’ailleurs Félix qui a craqué en premier…