Dans le docu­men­taire remar­quable sur NetFlix au sujet de la carrière de Mardy Fish, l’Américain fait de belles confi­dences et notam­ment une concer­nant la finale qu’il avait jouer face à Roger Federer en 2004.

Selon Mardy, Federer qui était en grande forme a été plutôt sympa avec son adver­saire : « Très rapi­de­ment Roger Federer menait 6–0, 3–0 en 25 minutes je pense. C’était incroyable et à ce moment précis je pensais qu’il allait me mettre 6–0, 6–0. Il s’est senti surement mal à l’aise car le stade était plein et que les fans avaient payé pour un spec­tacle plus long. Donc je pense sincè­re­ment qu’il a mis le frein à main et qu’il m’a laissé quelques jeux pour prolonger le plaisir. Au final, le match a duré une petite heure »