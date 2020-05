Live Instagram, interviews débridées, on va bientôt tout avoir sur la vie privée des champions de tennis. Toujours est-il que la joueuse belge Kirsten Flipkens sur une télévision belge a expliqué que dans sa jeunesse à l’âge de 14 ans, elle a eu un flirt avec Rafael Nadal : « Rafa et moi on avait le même âge. Quand j’avais 14 ans, j’ai eu un flirt avec Rafa. Il ne parlait pas anglais à ce moment-là, donc on a pas pu aller beaucoup plus loin que se donner la main ou de se faire un bisou »