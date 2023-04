Invité mais fina­le­ment forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo après s’être blessé en huitièmes de finale à Estoril, Fabio Fognini en a profité pour livrer une inter­view aussi éton­nante que passion­nante au média italien Ultimo Uomo. En plus de dresser un constat sans appel sur la nouvelle géné­ra­tion, il explique à travers une anec­dote révé­la­trice que la vie de tennisman peut parfois être très stressante.

« Une nuit, à Paris, je me suis levé presque en pleu­rant, à côté de Flavia (Pennetta, sa femme, ndlr). J’ai cru que j’étais en train de mourir. Transpiration, tachy­cardie, je ne sentais plus mon bras gauche : ‘Au secours, un infarctus !’. Mais non, c’était une crise de panique. Le lende­main, je suis entré sur le terrain et je ne savais pas quoi faire », a raconté l’ex‐numéro 9 mondial, aujourd’hui 97e à 35 ans.

« Una notte a Parigi mi alzai quasi pian­gendo, vicino a Flavia. Pensavo di morire. Sudore, tachi­cardia, non sentivo il braccio sinistro : ‘Aiuto, un infarto!’. E invece no, era un attacco di panico. Il giorno dopo sono entrato in campo e non sapevo che pesci pren­dere” 🎙️ #Fognini pic.twitter.com/l1fe51yrqO — Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) April 8, 2023

Un Fabio sans filtre.