« Malheureusement, Novak Djokovic ne se sent pas à 100% pour jouer ce mercredi soir. Mais parce qu’il aime ses fans et son équipe, il sera présent ce soir, comme vous avez pu le constater, sur le court. Le message de Novak à ses fans dans le stade et dans le monde entier est le suivant : « Le plus grand spec­tacle sur le court doit conti­nuer », a commu­niqué la World Tennis League pour annoncer le forfait de Novak Djokovic avant son match contre Nick Kyrgios.

Remplacé par Grigor Dimitrov, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a montré par son atti­tude qu’il n’avait a priori pas de gros souci physique, à quelques semaines du début de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier 2023).

De bonne humeur, il s’est rattrapé auprès du public en faisant le « show ». Il a même fait parler son déhanché !

Battu par Alexander Zverev mardi, Nole devrait rejouer sur cette exhi­bi­tion à Dubaï vendredi face à Felix Auger‐Aliassime.