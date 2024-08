Frances Tiafoe n’est pas un joueur qui se contente de faire son travail dans le sérieux et dans le calme. L’Américain aime le show et aime emmener le public avec lui. Il est récem­ment apparu dans une campagne publi­ci­taire de la marque Grey Goose, une marque de Vodka.

Un choix tout de même éton­nant pour un sportif de haut niveau, mais Tiafoe s’en est montré plutôt heureux.

« Pour moi, le style a toujours été une autre façon d’ap­porter une énergie posi­tive sur le court et de s’amuser. Grey Goose a pour objectif d’ap­porter cette même énergie à l’US Open, et tout fan du tournoi sait à quel point la Honey Deuce est emblé­ma­tique. Nous avons eu beau­coup de plaisir à réaliser cette campagne et je suis ravi de célé­brer cette saison de l’US Open avec Grey Goose. »