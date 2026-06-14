C’est au quotidien de la Nazione que la maman de Flavio Cobolli a fait ses confidences. Elle décrit un enfant joyeux et turbulent et généreux. Des qualités qu’il met aussi en pratique sur le court depuis le début de sa carrière.
« Flávio est vraiment formidable. Il est généreux. Il a l’air sévère, mais en réalité, il est gentil, même trop gentil. Et il est beau, en plus. N’est‐ce pas ? Mais quand j’étais enfant, je ne le cache pas, il m’agaçait vraiment. S’il décide de faire quelque chose, il va jusqu’au bout – ça se voit sur le terrain. Il y a des années, quand Flavio était petit, je l’ai même poursuivi dans la rue avec un balai ! Pourquoi ? Il était impoli avec moi : quand ça va trop loin, ça va trop loin. Et il n’avait aucune envie d’apprendre. Et il n’en a toujours aucune. Stefano son père a dû beaucoup adoucir son caractère. Voyez‐vous, lui et Flavio ont tous deux des personnalités très fortes et veulent toujours avoir raison. Ils se disputaient souvent sur le court »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 10:22