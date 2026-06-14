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Francesca Neri, la maman de Cobolli : « Quand il était plus jeune, il m’a poussé à bout, je l’ai pour­suivi dans le rue avec un balai »

Par
Laurent Trupiano
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C’est au quoti­dien de la Nazione que la maman de Flavio Cobolli a fait ses confi­dences. Elle décrit un enfant joyeux et turbu­lent et géné­reux. Des qualités qu’il met aussi en pratique sur le court depuis le début de sa carrière.

« Flávio est vrai­ment formi­dable. Il est géné­reux. Il a l’air sévère, mais en réalité, il est gentil, même trop gentil. Et il est beau, en plus. N’est‐ce pas ? Mais quand j’étais enfant, je ne le cache pas, il m’aga­çait vrai­ment. S’il décide de faire quelque chose, il va jusqu’au bout – ça se voit sur le terrain. Il y a des années, quand Flavio était petit, je l’ai même pour­suivi dans la rue avec un balai ! Pourquoi ? Il était impoli avec moi : quand ça va trop loin, ça va trop loin. Et il n’avait aucune envie d’ap­prendre. Et il n’en a toujours aucune. Stefano son père a dû beau­coup adoucir son carac­tère. Voyez‐vous, lui et Flavio ont tous deux des person­na­lités très fortes et veulent toujours avoir raison. Ils se dispu­taient souvent sur le court »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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