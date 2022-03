Croiser ou rencon­trer une « idole », une « star » du circuit peut provo­quer des situa­tions spéciales voir exceptionnelles.

C’est ce qui est arrivé au joueur argentin Francisco Cerundolo lors de sa parti­ci­pa­tion la saison passée au tournoi de Belgrade juste avant Roland‐Garros.

Tranquillement installé dans les vestiaires, il a alors vu arriver Novak Djokovic, et son coeur s’est mis à s’ac­cé­lérer : « Je sortais d’une belle période avec une finale à Buenos Aires. D’un coup, je vois arriver Nole et là c’est vrai que je me suis senti un peu nerveux. C’était quand même le numéro 1 mondial, je ne l’avais jamais croisé, il était presque chez « lui ». Tranquillement, il est venu me saluer en me disant : « Moi, c’est Novak ». Cela m’a bluffé d’au­tant qu’il m’a aussi féli­cité chaleu­reu­se­ment pour ma perfor­mance en Argentine. J’ai été scotché par cette atti­tude car ce n’est pas vrai­ment toujours le cas dans les vestiaires entre les joueurs »