Interrogé par Punto De Break, Francisco a tenu à rappeler que la vie d’un joueur de tennis profes­sionnel n’était pas souvent un long fleuve tranquille.

« C’est un sport très compliqué, un sport indi­vi­duel, ici on perd toutes les semaines à moins de devenir cham­pion. Il y aura toujours quelques jours par semaine où vous serez un peu plus déprimé et de mauvaise humeur. De plus, on passe beau­coup de temps loin de chez soi, les gens pensent que les joueurs de tennis sont des robots, qui entrent sur le terrain unique­ment pour jouer, mais à l’ex­té­rieur, nous menons une vie avec notre famille, nos amis et nos parte­naires. Il y a des problèmes qui peuvent vous arriver en dehors du terrain et c’est pour cela que vous vous en sortez bien, mais les gens ne le savent pas, ils ne vous pardonnent pas une mauvaise passe ou un mauvais match. Ce sont des problèmes qu’on ne met pas en lumière, il n’y a aucune raison de les dire, c’est pour cela que les gens critiquent parfois sans le savoir »