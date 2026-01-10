On le sait la vie d’un joueur de tennis se déroule aussi très souvent dans un siège d’avion où il faut parvenir de temps en temps à se reposer. La scène de Taylor Fritz en plein rêve filmé par Mackenzie McDonald résume les « turpi­tudes » d’une star du circuit un peu exténué par une United Cup très éprouvante.

WATCH:😂😂😂

Coco Gauff tries hard not to laugh at Taylor Fritz in plane.#UnitedCup pic.twitter.com/o0mUuQYNWq — Victor Okechukwu (@Uzochuwu1) January 9, 2026

Mais ce qu’il y a de plus drôle, c’est l’at­ti­tude de Coco Gauff qui essaye de se retenir de se moquer de son « collègue ».