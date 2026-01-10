AccueilInsoliteFritz dans le "coma" dans l'avion, Gauff est au bout de sa...
Fritz dans le « coma » dans l’avion, Gauff est au bout de sa vie !

On le sait la vie d’un joueur de tennis se déroule aussi très souvent dans un siège d’avion où il faut parvenir de temps en temps à se reposer. La scène de Taylor Fritz en plein rêve filmé par Mackenzie McDonald résume les « turpi­tudes » d’une star du circuit un peu exténué par une United Cup très éprouvante.

Mais ce qu’il y a de plus drôle, c’est l’at­ti­tude de Coco Gauff qui essaye de se retenir de se moquer de son « collègue ». 

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 11:35

