Alors que l’ITIA a récem­ment décidé d’in­fliger une amende au capi­taine et à l’en­traî­neur de l’équipe améri­caine de Coupe Davis, Mardy Fish et Bob Bryan, pour avoir avoir fait la promo­tion d’un opéra­teur de paris spor­tifs sur leurs réseaux sociaux pendant l’US Open, Taylor Fritz et Reilly Opelka ont décidé de s’ex­primer publi­que­ment pour s’of­fus­quer de cette décision.

« Pardon ? Donc Tennis Channel (et bien d’autres) peut diffuser des segments spéciaux pour les sites de paris en ligne, mais en tant qu’en­traî­neur, vous n’êtes pas auto­risé à parier léga­le­ment sur un autre sport qui n’a rien à voir avec le tennis ???? », s’est inter­rogé Fritz tandis que Nick Kyrgios s’est contenté d’un émoti­cône qui pleure de rire en réponse.

😂 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) November 30, 2022

De son côté, Reilly Opelka s’est contenté de dresser son propre constat de la situa­tion : « Le tennis est coincé dans les années 1950 ! »