Insolite

Fritz, moqué pour son physique, sa fiancée influen­ceuse ne va pas apprécier !

Notre confrère Jose Moron a des yeux partout. 

Dernièrement, il a donc posté une photo du ventre de Taylor Fritz qui ne respec­te­rait pas les critères d’un athlète de haut‐niveau ou plus exac­te­ment ceux d’un joueur du top 5. 

Evidemment les commen­taires ont suivi expli­quant que c’est la fameuse plaquette de chocolat au niveau des abdo­mi­naux qui n’est pas respecté par l’Américain…

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:23

