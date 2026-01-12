Notre confrère Jose Moron a des yeux partout.
Dernièrement, il a donc posté une photo du ventre de Taylor Fritz qui ne respecterait pas les critères d’un athlète de haut‐niveau ou plus exactement ceux d’un joueur du top 5.
Taylor Fritz at the #AusOpen pic.twitter.com/h1qnMPMvwN— José Morgado (@josemorgado) January 12, 2026
Evidemment les commentaires ont suivi expliquant que c’est la fameuse plaquette de chocolat au niveau des abdominaux qui n’est pas respecté par l’Américain…
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:23