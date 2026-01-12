Notre confrère Jose Moron a des yeux partout.

Dernièrement, il a donc posté une photo du ventre de Taylor Fritz qui ne respec­te­rait pas les critères d’un athlète de haut‐niveau ou plus exac­te­ment ceux d’un joueur du top 5.

Evidemment les commen­taires ont suivi expli­quant que c’est la fameuse plaquette de chocolat au niveau des abdo­mi­naux qui n’est pas respecté par l’Américain…