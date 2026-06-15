Depuis que la Coupe du Monde a débuté, il y a plusieurs inci­dents qui se sont déroulés. Comme l’ex­plique le cham­pion améri­cain, il semble bien que beau­coup de monde découvre que les Etats‐Unis est un pays avec des règles qui peuvent être très strictes. C’est exac­te­ment ce qu’ex­plique Taylor Fritz.

« Je suis super excité à l’idée de la Coupe du monde, mais pour l’ins­tant, ce que je préfère, ce sont toutes ces vidéos d’Européens qui découvrent des trucs typi­que­ment améri­cains pour la première fois et qui sont complè­te­ment abasourdis »

Finaliste à Stuttgart, Taylor s’est incliné face à Ben Shelton, il faudra le suivre sur cette saison sur gazon.