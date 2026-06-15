Depuis que la Coupe du Monde a débuté, il y a plusieurs incidents qui se sont déroulés. Comme l’explique le champion américain, il semble bien que beaucoup de monde découvre que les Etats‐Unis est un pays avec des règles qui peuvent être très strictes. C’est exactement ce qu’explique Taylor Fritz.
« Je suis super excité à l’idée de la Coupe du monde, mais pour l’instant, ce que je préfère, ce sont toutes ces vidéos d’Européens qui découvrent des trucs typiquement américains pour la première fois et qui sont complètement abasourdis »
Finaliste à Stuttgart, Taylor s’est incliné face à Ben Shelton, il faudra le suivre sur cette saison sur gazon.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 11:49