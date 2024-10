Battu par Novak Djokovic en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai il y a 10 jours, Taylor Fritz a décidé de ne pas s’ali­gner cette semaine sur les ATP 500 de Vienne et de Bâle afin de se reposer et de prendre un peu de bon temps.

L’Américain et actuel 6e joueur mondial, qu’on retrou­vera la semaine prochaine à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Paris (du 28 octobre au 3 novembre), en a donc profité pour changer complè­te­ment de look en se faisant teindre les cheveux en blond, à l’image d’un certain Roger Federer en début de carrière.

Welcome to Taylor Fritz’ blonde era pic.twitter.com/9OGjhxYP7w — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 22, 2024

Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur actuel du circuit à avoir tenté l’ex­pé­rience puisque Casper Ruud ou encore Thanasi Kokkinakis s’y sont égale­ment essayés.

Avec plus ou moins de réussite…