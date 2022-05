On le sait, il est quelques fois diffi­cile d’être le père d’une joueuse de haut‐niveau.

L’histoire du tennis est jonchée de pères excen­triques, devenus fou, et pire violent. S’il fallait classer celui de Camilla Giogi dans une caté­gorie on serait bien embêter car on entre dans l’uni­vers de l’ab­surde et de la « peur ».

Avec son visage proche de celui du Doc dans le film « Back to The Future », Pape Giorgi a été pris en flagrant délit dans sa box entrain de fumer dans le stade.

Une excen­tri­cité de plus pour ce person­nage quelques fois peu recom­man­dable, jusqu’où ira‐t‐il ? Peut‐être que sa fille est la seule à le savoir.…