Vive les mariés ! Comme ils l’avaient annoncé ce jeudi, Gaël Monfils et Elina Svitolina se sont mariés ce vendredi 16 juillet 2021 au bord du lac Léman. Le violet était visi­ble­ment à l’hon­neur et on souhaite tous nos vœux de bonheur au couple Franco‐Ukrainien.

Officially married ! Congratulations Gael and Elina ! 😍❤️💕💍 pic.twitter.com/43cvnCLgS9 — LaWanda (@lawanda50) July 16, 2021