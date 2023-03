Caro a eu du mal à s’en­dormir et on l’a comprend. Elle a donc expliqué les raisons de cette insomnie à ses fans sur son compte Instagram via une story.

Garcia après sa finale : « Terriblement fati­guée. Chaque fois que j’éteins la lumière et pose ma tête sur l’oreiller, je revois mon match, ce service qui prend la ligne sur balle de break, ce coup droit facile raté, ce mauvais choix…Le tennis peut vous faire perdre la tête » ❤️🇨🇵 pic.twitter.com/qykSEE1u4d — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 6, 2023

Après on a envie de dire que les deux échéances qui arrivent sont encore plus impor­tantes qu’une victoire à Monterrey.…