Le statut assez parti­cu­lier obtenu pendant cette période par le tournoi de Wimbledon ne plait pas à tout le monde. Le premier à monter au créneau est l’an­cien joueur de Manchester United, Garry Neville. L’ex‐star du foot­ball dénonce un trai­te­ment à la carte qui est tota­le­ment inac­cep­table : « Je ne peux pas danser à un mariage, mais vous pouvez vous fourrer des fraises et du cham­pagne dans le cou au All England Club, rempli de dizaines de milliers de personnes entas­sées comme des sardines dans une boîte de conserve. » a expliqué le Mancunien. La polé­mique commence à prendre d’au­tant que la direc­tion du tournoi réfute l’idée d’une forme de privi­lège et parle d’un évène­ment test pour le futur.