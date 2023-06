Alors qu’il est revenu sur son accom­plis­se­ment d’avoir atteint les 600 victoires sur le circuit ATP, Richard Gasquet a eu la chance de parler de quelques matchs marquants au cours de son aven­ture dans le monde du tennis professionnel.

Une preuve de plus que les matchs que l’on pense le plus anodin en tant que spec­ta­teur peuvent parfois avoir beau­coup d’im­pact pour les joueurs eux‐mêmes. Le Biterrois en témoigne.

« Ah, les matches à la con ! Je retiens celui contre Nieminen en demie à Bangkok en 2012. Il mène 6–4, 4–0 et j’étais en train de balancer le deuxième set, vrai­ment. Je pétais les plombs, au bout du rouleau. Et là, il s’est mis à mouiller, un truc de fou, il faisait des fautes de pied de ça dedans (il montre un gros écart avec la main), telle­ment il avait peur de gagner. Incroyable ! J’ai remonté au score, je me suis battu, et j’ai gagné (3−6, 7–5, 6–2). Le lende­main, je battais Gilles (Simon) en finale. C’est le de match genre où tu n’es pas bien, mais tu t’en sors, et ça libère l’es­prit », a déclaré Gasquet à nos confrères de L’Équipe.