Dans sa biogra­phie (À revers contre tout, Stock) sortie la semaine passée et écrite en colla­bo­ra­tion avec le jour­na­liste de L’Équipe, Frank Ramella, Richard Gasquet s’exprime avec beau­coup de sincé­rité et de trans­pa­rence. Durant cette première semaine nous allons vous proposer trois épisodes qui résume d’une certaine manière l’ouvrage, qui est passion­nant, pour comprendre le parcours de « Richie ».

Parmi les chapitres, l’un concerne Guy Forget que Richard a côtoyé en tant que capi­taine de Coupe Davis. Et on ne peut pas dire que le courant soit passé entre Guy et le Biterrois. Dès le titre du chapitre, le décor est planté : « Capitaine Fracasse ».

« Avec Guy Forget, mon capi­taine de Coupe Davis de 2005 à 2012, tout ne s’est pas passé exac­te­ment comme prévu. J’ai senti un peu de jalousie de la part de cet ancien joueur, qui semblait avoir du mal à comprendre la géné­ra­tion suivante. Guy a des qualités évidentes ; mais nous n’avons jamais réussi à nous comprendre. Avec lui sur le banc, rien n’a jamais été facile pour moi. Je ne me suis pas senti défendu. Je n’ai jamais vrai­ment su pour­quoi… Il ne semblait pas avoir confiance en moi, et je ne suis pas parvenu à le convaincre de le faire. »

À revers contre tout, Édition stock, 20 euros.