Vous le savez Richard Gasquet est le rédac chef de notre prochain numéro qui sort bientôt. Le hasard du programme de ce mardi à l’Open Parc propose un enchai­ne­ment du « trio » de potes.

En effet, comme Richie nous l’a expliqué parmi les 4 nouveaux mous­que­taires, il est vrai­ment ami avec la « Monf » et « Jo » : « Ce n’est pas évident d’avoir des amis sur le circuit. J’ai beau­coup de souve­nirs avec Gaël Monfils et Jo‐Wilfried Tsonga. On a vécu telle­ment de choses ensemble que c’est toujours bon de savoir que l’on peut se faire un dîner tran­quille et parler de nos vies, nos exploits, mais aussi nos défaites. Cette vie très riche, c’est au tennis que je la dois. On a tous conscience de cela »

Le N°77 de WLT MAGAZINE sera dès lundi dans tout notre réseau…