A l’oc­ca­sion de sa 600e victoire en carrière (!), acquise contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Stuttgart jeudi, Richard Gasquet s’est rappelé pour L’Equipe de ses succès les plus marquants. Le souvenir de sa deuxième match contre Gilles Simon vaut le détour.

« Contre Gilles Simon à l’US Open (2e tour 2006, 6–0, 6–2, 6–3). A aucun moment je ne m’étais senti inquiété. On aurait disputé dix sets que je lui aurais mis 2, 1, 2, 3, etc. Et je lis ses décla­ra­tions d’après‐match. « Ça a été dur pour Richard, j’ai vu à un moment qu’il ne pouvait plus respirer, il était mal… » Surpris, j’étais allé voir mon entraî­neur Eric Deblicker : « Dis‐moi, Eric, ce mec est fabu­leux ! C’est quand même incroyable de dire ça… » Mais c’est le génie de Gilles Simon. Pour arriver si haut, il faut des qualités hors‐norme de confiance en soi et cette analyse d’après‐match en faisait partie. »