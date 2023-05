Invité par l’émis­sion en Aparté, Richard Gasquet s’est exprimé libre­ment. Comme il l’avait déjà fait lors de l’en­tre­tien qu’il nous avait accordé pour notre numéro 77 de We Love Tennis Magazine en Mai 2021, il a réaf­firmé qu’il avait été en somme « piégé » en ce qui concerne la fameuse une de Tennis Magazine.

« J’avais 9 ans, on ne connais­sait rien à tout cela, je pensais avoir deux pages, au final, il y en a eu 8 et la une » a‑t‐il rappelé.

Lors de notre inter­view, il avait tenu le même language, extraits…

Richard, on a l’impression que tu t’exprimes plus libre­ment que par le passé, on se trompe ?

J’ai vingt ans de circuit derrière moi donc forcé­ment, j’ai un peu d’expérience. À vrai dire, je sais déjà ce que l’on va dire de moi avant même que je ne le lise dans les médias. Donc main­te­nant, j’anticipe un peu (rires). En fait, c’est un théâtre et quand tu connais les règles du jeu, c’est plus simple à accepter. Il faut dire qu’il y a toujours eu autour de moi, surtout au début de ma carrière, une certaine forme d’hystérie. Cela a commencé avec la fameuse une de Tennis Magazine alors que j’avais 9 ans.

Tu nous as confié que cela avait été très dur à digérer…

C’est la réalité, j’étais présenté comme un petit génie. C’est vrai que j’étais très fort, mais cela a vite pris des propor­tions auxquelles je n’étais pas préparé. Par la suite, cela m’a suivi. Il y a toujours eu beau­coup d’attente autour de mes résul­tats, un peu trop pour un début de carrière où tu découvres le circuit, où tu montes à Paris comme on dit.

D’autant que tu ne jouais pas au tennis pour être en première ligne dans les médias…

Ce qui me guide depuis mon enfance, c’est le jeu, taper la balle, mettre des effets, faire des points. Je n’ai jamais cherché la lumière des projec­teurs. Cela m’est tombé dessus alors que je ne m’y atten­dais pas.