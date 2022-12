Après sa victoire sur le local Jules Marie en quarts de finale de l’Open de Caen (6−3, 6–1), Richard Gasquet a évoqué la possi­bi­lité de jouer la finale mercredi à 18h, alors que la France dispu­tera sa demie de Coupe du monde le même jour à 20h contre le Maroc.

Le Biterrois doit déjà créer la surprise face au vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

« Je préfère battre Rune et regarder en replay la victoire de la France, a déclaré Ritchie au micro de Tennis Actu, et qui avait donné une réponse à Ouest France sur le sujet. Je veux jouer la finale à Caen et me tenir au courant du score de la France pendant le match, en deman­dant à celui qui m’ac­com­pagne l’évo­lu­tion sur certains chan­ge­ments de côté. Ce serait un bon problème. C’est la sixième fois que je viens ici : tu peux bien jouer parce qu’être sur un beau Central avec du monde autour, c’est toujours une belle occasion. »