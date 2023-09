Présent au Challenger d’Orléans où les juges de ligne sévissent encore, Richie, inter­rogé par France 3 sur le sujet de leur présence a tenu à prendre leur défense.

« Je suis un peu déçu qu’il n’y ait plus de juges de ligne, je trouve que c’est impor­tant. L’arbitrage vidéo c’est super, le Hawk‐Eye est une avancée incroyable mais les juges de ligne amènent quelque chose de plus au tennis. Il faut garder un petit peu le côté humain et je trouve ça dommage de ne plus les avoir »

Ce samedi, Richie tentera de se quali­fier pour la finale. Il affron­tera le tchèque Tomas Machac (118ème)