Dans la théma inter­view amitié, Konbini News a réalisé un bel exploit en réunis­sant Gaël Monfils et Richard Gasquet. Au cours de cet entre­tien, la joie et la bonne humeur des deux amis fait plaisir à voir et les anec­dotes sont nombreuses.

On retiendra que Richie n’a pas vrai­ment apprécié son surnom de Mozart : « Le surnom Mozart, c’était horrible, je préfère Richie » et que lors de la demi‐finale de la « Monf » à Roland‐Garros face à Roger Federer en 2008 il était entrain de passer son permis autour du stade : « Je m’en souvien­drai toute ma vie, on écou­tait le match avec l’exa­mi­na­trice. Malheureusement Gaël a perdu en 4 sets, et je suis quand même arriver à décro­cher le fameux papier rose »