Gasquet (qui a dépensé plus d’un millions d’euros en billets d’avion) : « 20 trajets en Australie pour toi et ton coach, 20 fois New‐York, 20 fois Miami, 20 fois l’Asie… ça va très, très vite »

Passer 20 ans sur le circuit prin­cipal à parti­ciper à des dizaines de tour­nois par saison à travers le monde, cela a forcé­ment un prix.

Richard Gasquet, qui a révélé dans son livre sorti il y a quelques semaines qu’il avait dépensé plus d’un millions d’euros en billets d’avion depuis le début de sa carrière, a expliqué comment il était aisé d’ar­river à un tel chiffre après 20 ans de carrière.

« On a réfléchi, 20 trajets en Australie pour toi et ton coach, 20 fois New‐York, 20 fois Miami, 20 fois l’Asie, et puis voilà, cela fait 20 ans que je joue donc forcé­ment j’ai fait 20 fois les mêmes tour­nois, ça va très, très vite. Sur le circuit, tu n’es pas salarié, ce n’est pas du foot­ball, là tu as une petite entre­prise, tu as un kiné, tu peux avoir un prépa­ra­teur physique, tu as ton coach, donc forcé­ment c’est de l’in­ves­tis­se­ment. J’ai eu la chance, quand tu es bien classé, de bien gagner ma vie mais pour les joueurs un peu en dessous, ça peut être compliqué », a déclaré Richie à nos confrères de Tennis Legend.