Comme vous le savez, ou non, Richard Gasquet a décidé de s’es­sayer au poste de consul­tant sur France Télévision pendant la quin­zaine de Roland‐Garros.

Éliminé au deuxième tour par Sebastian Korda, Richard était donc en cabine ce vendredi sur le court Suzanne Lenglen pour commenter un certain Rafael Nadal, opposé au Néerlandais Botic van de Zandschulp. Si le Biterrois est resté assez discret, il a quand même livré quelques pépites et anec­dotes sur l’Espagnol dont celle‐ci assez révé­la­trice de sa déter­mi­na­tion. « Même lorsque nous jouions à la PlayStation à l’époque, il te faisait sentir qu’il en voulait plus que toi. »

Sacré Rafa.