Ancien joueur, âgé de 73 ans, entrai­neur et aussi consul­tant pour Eurosport, Georges Goven a été inter­rogé par nos confrères de l’Equipe au sujet des pauses aux vestiaires. Il a forcé­ment évoqué quelques souve­nirs lors­qu’il était encore sur les courts.

« On était dans le pur et dur. J’ai connu des joueurs qui faisaient pipi dans un coin du terrain ! On ne sortait pas du court. Moi, j’étais un chameau, je ne buvais pas, je ne trans­pi­rais pas beau­coup. À Wim’, il y avait juste un infâme sirop à l’orange et au citron, très sucré, qu’on mélan­geait à l’eau. Et on repar­tait jouer. Le jeu était beau­coup plus continu qu’aujourd’hui »

Georges Goven a été demi‐finaliste à Roland‐Garros en 1970 et son meilleur clas­se­ment a été 56ème mondial.