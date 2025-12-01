AccueilInsoliteGilles Simon battu par un -15 à son propre jeu, ça vaut...
Gilles Simon battu par un ‑15 à son propre jeu, ça vaut le détour !

Par Jean Muller

Nos amis de Tennis Legend ont des yeux partout et même au Tennis Club de Paris où Gilles Simon défen­dait les couleurs de son club en cham­pionnat de France de Pro B. 

Descendu au clas­se­ment de – 15 alors que sa carrière s’est terminée en 2022, Gillou a vécu un moment assez drôle puisque son adver­saire motivé comme jamais avait décidé de lui proposer un jeu iden­tique au sien.

Au final, Gilles Simon s’in­cline après des échanges souvent longs et inter­mi­nables loin des stan­dards du tennis moderne d’aujourd’hui. 

Bravo donc à Lian Branger du TC Clamart qui pourra dire qu’il a pris Gilles à son propre jeu ce qui est un petit exploit même si le Parisien ne s’en­traine plus comme un « pro ».

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 08:20

