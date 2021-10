Gilles Simon a décidé de fran­chir le pas et de se faire vacciner. Hier, il n’avait pas l’air très enthou­siaste juste avant d’aller faire la « fameuse » première dose.

En lisant son post, on comprend que fina­le­ment c’est plus ou moins sous une forme de contrainte que Gillou est allé se faire « piquer » d’où son expres­sion très imagée : « Je sais déjà que je vais rejoindre la liste de ceux qui ont eu mal au cul », nous, on pensait plutôt bête­ment que l’on avait mal au bras !

On rappelle que derniè­re­ment Jérémy Chardy a évoqué l’en­semble des effets secon­daires très impor­tants qui l’empêchent de revenir sur un court.