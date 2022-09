Gilles Simon, qui prendra sa retraite en fin d’année, entame déjà sa recon­ver­sion. Dès ce lundi, le Français a repris le chemin de « l’école » pour suivre une forma­tion accé­lérée à la FFT afin d’obtenir un diplôme d’enseignant.

« Cette forma­tion n’est proposée aux joueurs pros que tous les deux ans. C’était le bon moment pour la faire, d’autant que l’année prochaine, j’ai prévu de rester chez moi », a expliqué l’ancien sixième joueur mondial.

Le Niçois a donc profité de l’occasion pour suivre ce cursus réservé aux joueurs profes­sion­nels, même si comme il le dit son projet n’est pas de retourner immé­dia­te­ment sur les courts en tant que coach.

À 37 ans, Gilles Simon est sérieux et motivé d’après son forma­teur. On a donc peut‐être pas fini de voir « Gillou » et sa science tactique au bord des courts. Cela fera plaisir à tous les connais­seurs de celui qu’on nomme le « profes­seur » sur le circuit.

Gilles devrait faire son dernier match offi­ciel lors du tournoi de Bercy où il aura logi­que­ment une invitation.