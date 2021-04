Roger Federer est plus qu’une légende en Suisse, c’est un mythe. Ce n’est donc pas une vraie surprise de le retrouver aux côtés de Globi, le perro­quet le plus connu du pays.

Globi est un person­nage de bande dessinée suisse‐allemande repré­senté comme un perro­quet huma­noïde au corps bleu. C’est aussi et surtout la plus célèbre figure suisse du monde de la bande dessinée et du livre pour enfant.

Qui d’autre donc que Roger Federer pour l’ac­com­pa­gner dans ses nouvelles aventures…