Avant son 1er tour à l’Open d’Australie contre le Français qualifié Laurent Lokoli, David Goffin a donné son avis sans langue de bois sur la nouvelle série Netflix, « Break Point », qui plonge ses spec­ta­teurs dans les coulisses de la saison 2022.

« Je ne l’ai pas encore vue. Je n’ai pas parti­cu­liè­re­ment envie de le regarder non plus. Voir Kyrgios se balader avec sa petite‐amie, ça ne m’in­té­resse pas trop. J’ai déjà entendu dire que le premier épisode parle de lui, donc… Je pense que c’est plutôt quelque chose pour le grand public. Cette série a pour but de faire gagner des fans supplé­men­taires et d’at­tirer les gens vers le tennis. Comme ce fut le cas pour la Formule 1 avec Drive to Survive. Mais je ne pense pas que ce soit hyper inté­res­sant pour les joueurs eux‐mêmes ou pour les personnes qui sont déjà dans ce monde », a estimé le Belge.

Connaissant l’Australien, il n’est pas impos­sible qu’il dégaine son smart­phone pour répondre à David Goffin.