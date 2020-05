Dans un chat sur We Are Tennis, David Goffin a expliqué avoir vécu une situation exceptionnelle avec son coach mental Fabien Bertrand qui aime visiblement pousser son joueur dans ses retranchements. Il y a deux ans et demi, il avait donc emmené son poulain pour une séance originale dans les gorges du Verdon qui restera un souvenir incroyable pour le Liégeois : “On est allés dormir sur un porte-allège dans les gorges du Verdon. C’est une petite plate-forme pour deux personnes qui est perpendiculaire à la falaise. On était bien accroché et sécurisés, mais on avait les pieds dans le vide et on était à 200-300 mètres de haut. C’était une nuit incroyable. Le but c’était de repousser ses limites au niveau mental. C’est loin d’être facile, parce qu’on a des coups de stress quand on s’endort, on sursaute, on se réveille et on se demande où on est, on se retourne sur le côté et on a la tête dans le vide… Mais c’était génial.”