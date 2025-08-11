Varvara Gracheva a remporté son match du deuxième tour face à Sofia Kenin à Cincinnati, mais le fait le plus marquant qui soit arrivé récem­ment est sa sépa­ra­tion avec son coach, entre le premier et le deuxième tour, ce qui est pour le moins assez rare.

D’ailleurs, la Française, qui a visi­ble­ment déjà un nouvel entraî­neur, a avoué qu’elle ne connais­sait même pas son nom de famille !

« Je ne peux pas vous dire le nom de mon nouveau coach. Je sais que son prénom est Caleb, mais le nom de famille… »

Il y a encore quelques bases à poser !