Varvara Gracheva a remporté son match du deuxième tour face à Sofia Kenin à Cincinnati, mais le fait le plus marquant qui soit arrivé récemment est sa séparation avec son coach, entre le premier et le deuxième tour, ce qui est pour le moins assez rare.
D’ailleurs, la Française, qui a visiblement déjà un nouvel entraîneur, a avoué qu’elle ne connaissait même pas son nom de famille !
« Je ne peux pas vous dire le nom de mon nouveau coach. Je sais que son prénom est Caleb, mais le nom de famille… »
#CincyTennis | 🗣️ Un aveu pour le moins insolite !— francetvsport (@francetvsport) August 11, 2025
🎾 Après sa victoire au 2e tour de l’Open de Cincinnati face à Sofia Kenin, Varvara Gracheva a reconnu… ne pas connaître le nom de son nouveau coach.
🔁 La Française, 103e mondiale, a changé d’entraîneur pendant le tournoi. pic.twitter.com/ztJnM86Tvm
Il y a encore quelques bases à poser !
Publié le lundi 11 août 2025 à 17:45