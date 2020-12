Lors de leur « chat » pour un gros média indien, Steffi Graf et André Agassi se sont livrés sur tout qui entoure la carrière d’un champion de tennis. Inutile de préciser que la conversation a été riche étant donné le palmarès des deux ex-stars du circuit.

Ils ont notamment insisté sur l’idée qu’un joueur de tennis était très jeune mis dans des situations complexes, que finalement il était confronté à une intensité émotionnelle très complexe sans avoir réellement de formation, qu’en général ce type de vie arrivait quand on était un peu plus âgé, prêt à l’accepter : « Chaque jour, chaque match vous vous obligez à atteindre vos limites, à donner le meilleur de vous-même. Emotionnellement, cette situation est très difficile à gérer. Vous avez l’impression que vous n’avez finalement jamais le droit à l’erreur. Quelque part, être une championne c’est aussi accepter d’être déconnectée de la vraie vie. Malgré tout, il y a un vrai avantage lié à cette première vie où vous avez expérimentez plein de choses et souvent pousser vos limites. D’abord, vous parvenez aisément à surmonter des déceptions de la vie dite « normale » et puis vous savez vraiment appréhender des situations délicates sans « perdre les pédales ».