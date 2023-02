Impressionnant lors de ce début de saison 2023 et seule­ment battu par Holger Rune à Montpellier et Félix Auger‐Aliassime à Rotterdam, Grégoire Barrère, titré sur le Challenger de Quimper et désor­mais 58e joueur mondial, le meilleur clas­se­ment de sa carrière, est revenu pour nos confrères de L’Équipe sur ses périodes de dépres­sion où il n’était pas loin d’ar­rêter le tennis.

« Tu n’as pas de solu­tion et tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu te dis : ‘Tu es nul, tu ne vas pas y arriver.’ Tu retournes à l’en­traî­ne­ment, c’est encore pire que la veille. Tu tentes des trucs sans y croire, donc ça ne marche pas. Tu pars en tournoi à recu­lons, tu n’as pas envie de voyager ni de t’en­traîner parce que tu es au fond du trou. Tu es dans une machine à laver, tu as la tête qui tourne et tu ne sais plus quoi faire. »