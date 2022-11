Qui a dit que les joueurs n’étaient pas motivés en cham­pionnat de France par équipes, sûre­ment des rabats joies car depuis que les rencontres ont débuté on assiste à des sacrés duels. Celui entre Hugo Grenier et Adrian Mannarino valait d’ailleurs le détour pour son suspense et quelques frasques que cette compé­ti­tion peut nous offrir.

Merci à nos amis de Tennis Légend pour ces images rafraichissantes…