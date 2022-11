Marca, le quoti­dien espa­gnol revient à juste titre sur la vidéo atroce qui circule depuis quelques jours où l’on voit un père battre sa fille à l’issue d’une séance d’en­trai­ne­ment. Nos collègues ibériques sont donc allés inter­roger un certain joueur argentin, Guillermo Perez Roldan qui avait subi des sévices iden­tiques quand il était joueur, son témoi­gnage fait lui aussi froid ans le dos, autant que ces images insoutenables.

« Ce que vous voyez est très grave : c’est la même chose qui m’est arrivée, sauf qu’il (mon père) m’a cassé les dents et m’a battue jusqu’à ce que je m’éva­nouisse. Je n’ai pas raconté beau­coup de choses parce que le message se perd. Le message est d’ar­rêter cela. Il est diffi­cile de faire sa vie avec un si mauvais exemple. Je me bats pour que ces atro­cités n’aient plus lieu » a déclaré l’Argentin pour qui la bles­sure n’est pas prête de se refermer.