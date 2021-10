Tommy Haas a donné une belle inter­view à l’Equipe en début de semaine. Il s’est exprimé au sujet notam­ment de Roger Federer qu’il connait bien.

Il a égale­ment répondu sur la problé­ma­tique liée au moment où le cham­pion doit se rési­gner à stopper défi­ni­ti­ve­ment sa carrière.

Pour l’Allemand, cela a été un peu parti­cu­lier : « J’ai essayé de prolonger après bien des bles­sures. Mais je voulais que ma fille me voit jouer en vrai, garde ça en mémoire. J’ai battu Roger à Stuttgart en 8ème de finale en 2017, dans mon esprit je m’étais dit que je voulais arrêter là. J’avais battu Federer, ma famille était là, mon dos avait recom­mencé à me faire mal, toutes les condi­tions étaient réunies. Mais j’étais inscrit pour une dernière tournée sur les tour­nois qui me tenaient à coeur, j’ai donc continué un peu. Et..je n’ai plus gagné un match malgré des occa­sions que je n’ar­ri­vais plus à saisir. C’est incroyable de constater à quel point votre esprit vous guide. Mais bon quand on me demande : « Contre qui tu as gagné ton dernier match ? » Je réponds : « Federer » la classe non ?