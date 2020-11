Lors de la première crise du Covid-19, Simona Halep a été l’un des joueuses les plus inquiète voir « terrorisée » par le virus. C’est d’ailleurs cette peur qui a surement guidé son choix de ne pas se rendre à l’US Open. Depuis le temps a passé et surtout malgré toutes les précautions que la Roumaine a prise, elle a contracté le Covid-19. Ce jour, elle est guérie et arbore logiquement un franc sourire, la voilà, vraiment soulagée.